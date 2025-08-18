サウジアラビアで圧巻パフォーマンス16日（日本時間17日）にサウジアラビア・リヤドで開催されたボクシングのヘビー級10回戦。衝撃の初回TKO勝利を収めたモーゼズ・イタウマ（英国）に、日本のボクシングファンも驚きの声を上げた。元WBC世界ヘビー級暫定王者のディリアン・ホワイト（英国）が、あっけなく敗れた。初回からイタウマが猛攻。ロープに追い詰め強烈な左右の連打を放つと、ホワイトはゆっくりと崩れ落ちた。37歳は