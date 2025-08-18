株式会社サンリオは、2025年9月3日(水)より、公益社団法人 日本プロサッカーリーグとの共同企画「フェアプレーリボンプロジェクト」を実施。各クラブのホームゲーム会場にて、先着でオリジナル「フェアプレーリボンクリアファイル」を配布するほか、オリジナルグッズの販売などが行われます。 Jリーグ･サンリオ共同企画「フェアプレーリボンプロジェクト」  期間：2025年9月3日（水）〜10月31日（金）対象：Jリーグ