■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）8/14、NYダウ▲11ドル安、44,911ドル2）8/15、NYダウ+34ドル高、44,946ドル【前回は】相場展望8月14日号米国株: トランプ関税で、財政赤字縮小でなく拡大、関税負担は消費者へ日本株: 海外短期投機筋の先物買い相場だけに、急落に注意●2．米国株：9月利下げの判断で重要な、パウエルFRB議長の8/22講演に注目1）米国7月卸売物価指数（PPI）、市場予想を上回る3年ぶりの急伸⇒株価