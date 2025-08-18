１７日、１００メートル決勝に出場した天工チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京8月18日】中国北京市で開かれた2025世界人型ロボットスポーツ大会は17日、最終日を迎えた。市内の国家スピードスケート館で100メートル走と4×100メートルリレーの決勝が行われた。１７日、４×１００メートルリレーで優勝し、表彰式に臨む宇樹科技チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）１７日、４×１００