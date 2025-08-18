ボートレース宮島はプレミアムG1第12回ヤングダービー（9月23〜28日、宮島）の初日12Rドリームメンバーを以下の通り、発表した。＜1＞吉田裕平＜2＞末永和也＜3＞井上忠政＜4＞新開航＜5＞定松勇樹＜6＞中村日向（数字は枠番。予備は沢田尚也、常住蓮）