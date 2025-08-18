女優の筧美和子（31）が18日、自身のインスタグラムを更新し、南仏ニースからモナコへの旅の様子を公開。白いショーパンのリゾートコーデを披露した。「NiceEzeMonaco」とつづった筧。ニース、エズ村、モナコを訪れたことを報告。黒のホルターネックに白いショーパン、つばの広い麦わら帽子を合わせたスタイルを公開し、すらりと伸びた美脚を披露した。最近の投稿では、南フランスのサン＝レミ＝ド＝プロヴァンスとアル