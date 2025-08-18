小学生野球の高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントで優勝を果たした長曽根ストロングス＝ハードオフ新潟小学生野球の高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントは18日、ハードオフ新潟で決勝が行われ、長曽根ストロングス（大阪）が8―4で伊勢田ファイターズ（京都）を破り、4年ぶり8度目の優勝を果たした。長曽根は2―0の二回に5点を奪って主導権をつかんだ。試合は大