『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第4弾キービジュアル (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開31日間の興行成績が発表され、観客動員数は1,827万2,941人、興行収入は257億8,265万6,600円を記録した。 18日に公式Xで発表されたもの。これにより、興行通信社調べによる国内歴代興収ランキングでは、「アナと雪の女王」(20