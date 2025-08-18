18日午後2時53分ごろ、愛媛県、高知県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、愛媛県の愛南町、高知県の宿毛市です。【各地の震度詳細】■震度1□愛媛県愛南町□高知県宿毛市気象庁の発表に基づき、地域