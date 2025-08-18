ニューストップ > 国内ニュース > 道頓堀のビル火災、消防隊員2人が死亡 建物6階に取り残された55歳と2… 国内の事件・事故 火事・火災 消防士 大阪府 時事ニュース MBSニュース 道頓堀のビル火災、消防隊員2人が死亡 建物6階に取り残された55歳と22歳 2025年8月18日 14時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日に起きた大阪・道頓堀のビル火災で消防隊員2人が死亡した 2人は55歳と22歳で、消火活動中に建物6階に取り残されたという このほか、20代1人、30代2人の計3人の消防隊員が救急搬送された 記事を読む おすすめ記事 模擬原爆｢パンプキン｣静岡県内に３か所投下「姿が残らない人も…」被爆者遺族が語る当時の状況 若者がつなぐ戦後80年 #戦争の記憶 2025年8月15日 13時58分 石川・七尾市で国道路面が崩落、車３台が転落…３人救助し１人は重傷 2025年8月12日 11時44分 闇営業で謹慎→コンビ解散→週に２、３日の副業スタート 「収入ほぼゼロの時期も」「子供も２人。住宅ローンも残ってましたんで」 2025年8月15日 15時45分 メトロ運転見合わせで3万人が万博会場に足止め…一夜過ごす来場者にドイツ館は「グミ」配布 オランダ館はパビリオン解放に感謝の声「少しでも空腹紛らわせられた」「解放してくれてありがとう」 2025年8月14日 14時20分 集落に崩れた土砂、店は泥だらけ 熊本大雨で住民「寝られない」 2025年8月11日 17時28分