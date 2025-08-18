親が亡くなり、遺産として残った土地の名義を自分に変更しようとした矢先、兄から「代償金として600万円を一括で支払え」と要求され、困惑している人がいます。土地は評価額が高いものの、現金が手元にないため、支払いが難しい……。このようなトラブルは、遺産に不動産が含まれる場合に生じることがあります。 今回は、代償分割の基本と、支払い困難な場合の対応策について解説します。 土地の相続で起きやすい「代