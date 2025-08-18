Image: Adeel Ahmed photos / Shutterstock.com OpenAIの最新大規模言語モデルGPT-5。リリースされてすぐ「前のほうがよかった！」との声が殺到し、1つ前のモデルGPT-4oが復活しました。OpenAIの期待値は非常に高かったものの、ユーザーからはGPT-5もまだまだ初歩的なミスが多いという意見があがっています。そこでちょっと話題のある質問を、米Gizmodo編集部がGPT-5に聞いてみました。アメ