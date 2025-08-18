中国の自動車大手の吉利汽車控股有限公司（以下、吉利汽車）は、2025年上半期の業績発表で、売上高が前年同期比27％増の1503億元（約3兆800億円）に達し、初めて半期の売上高が1500億元を突破したことを発表しました。累計販売台数は前年同期比47％増の140万9000台で、市場占有率は初めて10%を超えました。これを受け、年間販売目標を271万台から300万台に引き上げています。 また、販売費用率は5．6％、管理費用率は1．9％まで低