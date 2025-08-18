福岡南署は18日、福岡市南区清水1丁目付近で17日午後11時30分ごろ、ミニバイクに乗った男が通行中の女性とすれ違う際に身体を触る痴漢事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代の細見で黒髪の短髪。暗めの色のTシャツ、赤色半キャップヘルメット着用。