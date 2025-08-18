パドレスに勝利し、ロバーツ監督（右）とタッチを交わすドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグは17日、第21週が終了し、ナ・リーグ西地区はドジャースがパドレスに3連勝し、71勝53敗として一時明け渡した首位を奪い返した。2位パドレスとは2ゲーム差。中地区首位のブルワーズは連勝が14で止まったが、78勝45敗でメジャー最高勝率を維持。2位カブスに8ゲーム差をつけた。東地区はフィリーズが7