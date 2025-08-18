右肩のコンディション不良で離脱中のソフトバンクのロベルト・オスナ投手（３０）が１８日、みずほペイペイドームで行われた投手練習に参加し、ブルペン投球を再開した。捕手を座らせての投球は約２か月ぶり。６月に出場選手登録を抹消されて以降、独自調整を行い、軽めのキャッチボールやランニングなど段階的な調整を進めてきた。８月上旬には「状態は良くなっていることは間違いない。今シーズン中に戻りたい」と語っていた