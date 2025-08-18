北朝鮮によるとみられる韓国軍に対するサイバー攻撃がこの5年間で最大になっていることがわかりました。韓国軍がまとめた資料によりますと、ことし上半期に韓国軍のホームページに侵入しようとするなどのサイバー攻撃が9000件を超えたことがわかりました。サイバー攻撃は去年の同じ時期に比べて3000件近く増えていて、その多くが北朝鮮によるものとみられるということです。ことし上半期の韓国軍へのサイバー攻撃はこの5年間で最大