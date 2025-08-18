女優の加藤ローサ(40)が、17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。番組冒頭でサッカー元日本代表の松井大輔氏（44）との離婚と、離婚後も同居を続けていることを公表し、心境を明かした。MC山崎育三郎（39）から「何も生活変わらないのに、紙上での離婚をしたのはなぜ?」と問われた加藤は「彼は変わらず自分の好きなことだけを追いかけてるタイプで、なので変わらないんですね。籍が入っていると入っ