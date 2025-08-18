東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領 ロシア原油を巡る対中関税引き上げを延期、今すぐに考える必要はない 週末の米露首脳会談は停戦合意に至らなかったものの多くの点で合意した FRB暫定理事に指名されたミラン氏 インフレは抑制可能であり、十分なディスインフレの流れが続く FRBは独立した