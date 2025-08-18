VALSHEが9月23日に迎えるデビュー15周年と自身の誕生日を記念し、9月15日（月・祝）に過去最長となる15時間連続ライブ配信を実施することが決定した。本企画はアニバーサリーイヤーを彩る特別プログラムとして、企画コーナーやロングトーク、秘蔵映像集、当日限定のお楽しみコンテンツなどを配信。朝から夜まで、一日を通してVALSHEの魅力を余すことなく届けるものとなる。配信前の9月10日には、ニューアルバム『GASTRONOMY』がリ