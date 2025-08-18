吉沢亮が主演し、横浜流星、渡辺謙が共演する映画『国宝』が、公開73日間で観客動員747万人、興行収入105億円を突破。吉沢、横浜、渡辺、李相日監督より、感謝のコメントが届けられた。【写真】吉沢亮、横浜流星、渡辺謙、田中泯の歌舞伎舞踊シーンが圧巻！映画『国宝』フォトギャラリー吉田修一の同名小説を実写化した本作は、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生をささげる主人公・喜久