立憲民主党の米山隆一衆議院議員が2025年8月16日にXを更新し、ネット上のバッシングに言及した。「対策は急務だと思います」米山氏は16日にXで、「今やSNSで匿名の盾に隠れた無名の『市民』が、選挙結果を左右」するなどとして、SNSでの誹謗中傷問題について指摘した。続けて、「その影響力に媚びる政治家も出現して『権力勾配』も実は彼らが上かもしれない状況で、従前の硬直した『権力勾配論』は見直しの時だと思います」とつづ