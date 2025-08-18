２０１８年に亡くなった歌手・西城秀樹さん（享年６３）の長男・木本慎之介（２１）がオーディション番組での姿を投稿した。日本最強の男性ボーカルを決定するＢＳ日テレ「現役歌王ＪＡＰＡＮ」（日曜・午後５時）に参加中の木本。最終回は２４日に放送される。インスタグラムでは「不安と焦りしかありませんでしたが無事くらいついてＴＯＰ７残ることができました人生でいちばん成長できました」と決勝に残ったことを報