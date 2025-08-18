◆第４５回新潟２歳Ｓ・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）サノノグレーター（牡２歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は６月２２日の東京・芝１６００メートルの新馬戦を１分３４秒６でデビュー勝ち。今回のメンバーでは１位タイの好時計だ。その後もここに向けて調整は順調に進んでいる。尾形和幸調教師は「賢くてオンとオフが上手な馬。距離はもっとあってもいいくらい。新潟外回りは合うと思