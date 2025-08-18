１７日のＴＢＳ「週刊さんまとマツコ」は「キャバクラ頂上決戦夏最強優良店はどっちだ」の緊急再収録ＳＰが放送された。六本木の超高級店「ジャングル東京」と蒲田の庶民店「アリーヤ」がさまざまなジャンルで対決する中、延長戦に突入。カラオケ対決が展開された。明石家さんまはジャングル東京のお客役で同店の神５に名を連ねる「まみ」さん、「りこ」さんに囲まれた。前週までに「まみ」さんは国仲涼子の遠い親戚、「