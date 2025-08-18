◇大韓民国「トリガー６０」㉑ソウルオリンピックと２００２年ワールドカップ韓国はいつ先進国となったのか。かつては１９９１年だ。同年１２月、「関税及び貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）」会議で、韓国を先進国と見なすと発表された。９６年１０月には「先進国クラブ」と呼ばれる経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）に加盟した。２０２１年７月には国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）が韓国の地位を開発途上国から先進国に変