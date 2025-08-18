日本と中国の間で戦闘機の近接飛行が発生するなど警戒感が高まっているが、両国間の「ホットライン」はまともに稼働していないことが明らかになった。朝日新聞は１８日、日本と中国が２０２３年３月に開設した防衛当局間の専用ホットラインが防衛相会談を除いて一度も稼働していない、と報じた。日本と中国は偶発的な衝突を避けるため「海空連絡メカニズム」の一つとして両国間ホットラインを開設した。盗聴などの懸念からホットラ