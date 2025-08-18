OSK日本歌劇団は18日、初の英国公演「OSK日本歌劇団レビューショー」を開催すると発表した。大阪市と姉妹都市提携を締結予定のグレーター・マンチェスターで行われる「第50回ジャパンウィーク2025年英国・マンチェスター」(9月3〜9日)に、トップスター翼和希をはじめ、娘役トップスターの千咲えみ、華月奏、唯城ありすら11人が出演する。同6〜7日には劇場「HOME Manchester Theatre」で約20分の作品を上演するほか、5日のオープ