韓米軍当局が１８日、有事における韓半島（朝鮮半島）防御のための連合軍事訓練、乙支（ウルチ）フリーダムシールド演習を開始する。２８日まで続く今年のＵＦＳ演習は最近の戦争様相の分析を通じて現実的な脅威をシナリオに反映して進行される。韓国軍の参加人員は昨年と同じ約１万８０００人で、米軍も昨年と似た規模が参加する。訓練の規模は例年とほぼ同じだが、演習期間に計画された約４０件の野外機動訓練（ＦＴＸ）のうち約