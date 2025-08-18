最近ではほとんど見かけなくなったが、かつては、「逆ポーランド記法（Reverse Polish Notation、RPN）」を採用した電卓があった。著名なのは、HP社の製品だが、それ以外のメーカーでも、採用した製品があった。逆ポーランド記法とは、演算子を被演算子の後ろに置く記法。「X＋Y」を「XY+」と表記する。これを「後置記法」（Postfix Notation）といい、逆に演算子を前に置く記法を「前置記法」（Prefix Notation）という。