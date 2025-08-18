メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の公園で、サルスベリの花が見頃を迎えています。 サルスベリの花が見頃を迎えているのは、熊野市にある山崎運動公園です。 約20本が植えられていて7月下旬から開花が始まり、強い日差しの中、鮮やかなピンクの花を咲かせています。 サルスベリは、木登りが得意なサルでも滑り落ちそうなほど幹や枝の表面がつるつるで滑らかという例えから、その名が付いたとされています。