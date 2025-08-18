俳優のデンゼル・ワシントン（70）は、若い頃にもっと信仰に積極的に取り組んでいればと思っているそうだ。昨年洗礼を受け、牧師の資格を取得したデンゼルは、俳優としてのキャリアとその成功に満足しているものの、若い頃の自分へのアドバイスがあるとすれば「神とより深く繋がれ」だという。 【写真】洗礼証明書と牧師免許証を見せるデンゼル・ワシントン 米メディア「エクストラ」に若い頃の自分からアドバイスを求められ