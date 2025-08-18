ボーイズグループBTOBのメンバー、ヒョンシクがソロアーティストとしてカムバックする。【写真】BTOBメンバーとTXT・スビンの“激似2SHOT”去る8月17日、所属事務所BTOBカンパニーは、公式SNSを通じてヒョンシクの新しいデジタルシングルのカミングアップポスターを公開し、音源のリリースを知らせた。公開されたポスターは、ギターを握った手のシルエットがかすかに現れたイメージで、白黒の洗練された雰囲気が一気に視線を釘付け