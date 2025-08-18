ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、『にじさんじフェス2026』の開催決定を発表した。【画像】『にじさんじフェス2026』のロゴ『にじさんじフェス』は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮し、来場者に「魔法のような、新体験」届けるエンターテイメントイベントとなる。今回5度目の開催となる『にじさんじフェス2026』の会場は、幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8、開催期間は202