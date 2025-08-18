今年1月、ブラジル代表ネイマールは、古巣であるサントスに復帰した。かつてペレや三浦知良もプレーしたサントスはブラジル屈指の名門クラブ。昨季は史上初の2部降格となったが、1年で1部昇格を果たすと、スターであるネイマールをチームに迎えた。ただ、サントスは復帰した1部リーグで20チーム中15位と苦しんでおり、17日のヴァスコ・ダ・ガマ戦ではホームで0-6という歴史的惨敗を喫してしまった。33歳になったネイマールは敗戦後