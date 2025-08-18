USトラベル・アソシエーションが主催する国際トラベルトレードショー「IPW」が、シカゴで6月15日から18日にかけて開催され、64か国から5,000人以上が参加した。IPWは旅行会社やメディアは出展する観光局や観光スポット、エアラインなどと商談、ネットワーキングができるアメリカ最大の業界イベント。イベントにより今後3年間で、1,090万人の訪問、63,000人の雇用、33億米ドルの税収などの経済効果が生まれると推計している。メディ