NHKの子ども向け番組『おかあさんといっしょ』で10代目『体操のお兄さん』を務めていた佐藤弘道が16日に自身のアメブロを更新。検査入院から退院したことを報告した。この日、佐藤は「今日、退院しました。検査入院です」と報告。「今回、初めて受ける検査だったので、ちょっとドキドキしましたが、無事に終わって何よりです」と検査時の心境を明かした。続けて、検査結果について「特に異常はありませんでした」と説明し「また、