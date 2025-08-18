３月に解散したアイドルグループ「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の上田竜也（４１）が１８日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。１１月に千葉で開催される再集結ライブについて一部?ネタばらし?した。２００１年に結成、０６年のデビュー当初は６人だったが、解散時は上田と亀梨和也、中丸雄一の３人組に。「こんだけいろいろあったグループもないですからねぇ。（メンバーが抜ける）その都度思いますからねぇ