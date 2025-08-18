人気恋愛バラエティ番組『あいのり』(フジテレビ系)に出演していたブロガーの桃が16日に自身のアメブロを更新。マクドナルドの“裏技”を発見したことを報告した。この日、桃は「ビッグマックは必ずソース ピクルスに関しては『多めでお願いします』ってお願いしてた」とこれまでの注文方法を明かした。続けて「玉ねぎも増量できたーーー知らなかった！知らなかった！知れてラッキー！！！！」と新たな発見に驚いた様子でコメント