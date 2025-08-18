名探偵コナン」などで知られる漫画家の青山剛昌氏とお笑いコンビ「ジェラードン」が１８日、東京・浅草寺で行われたテレビアニメ「真・侍伝ＹＡＩＢＡ」浅草寺絵馬奉納セレモニーに登場した。青山氏は、アニメの舞台である浅草で、直筆イラスト入りの特大絵馬を奉納し、「刃がやさしい顔になっちゃいました。コナンと似てます」とにっこり。「絵馬はマジックと墨で、テーブルに乗せて中腰で描いたから腰が痛くなりました。３