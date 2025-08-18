アメリカのトランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領との会談を前に、クリミア半島とNATO加盟を諦めれば「戦争を終わらせることができる」などと主張しました。【映像】トランプ大統領のSNSトランプ氏は17日、SNSに「ゼレンスキー大統領は望むならすぐにでもロシアとの戦争を終わらせることができるし、戦い続けることもできる」と書き込み、戦争終結はゼレンスキー氏の決断次第という考えを示しました。一方で「クリ