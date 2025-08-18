大阪・道頓堀の雑居ビルの火事は、ほぼ消し止められましたが、これまでに煙を吸うなどして少なくとも4人がけがをしています。【映像】燃え上がる雑居ビル消防などによりますと、午前9時50分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町の7階建てビルの1階付近で「火が出ている」と近くの店の店員から119番通報がありました。この火事で火元のビルと隣接するビルをあわせて約80平方mが焼け、午後1時前にほぼ消し止められました。警察や消