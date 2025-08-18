今年2月にソロデビューアルバム『Alter Ego』をリリースし、収録曲『Dream』のショートフィルムで俳優・坂口健太郎（34）と共演したBLACKPINKのリサ（28）。ショートフィルムは8月14日にリサのレーベル「LLOUD」のYouTubeチャンネルで公開され、「愛と喪失」をテーマにリサ演じる主人公が、かつての恋人と過ごした甘く切ない記憶を辿る姿がシネマティックに描かれている。リサは16日に更新したインスタグラムで《Still dreaming》