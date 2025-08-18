石川県七尾市の寝具店「スリープイン」が１４日、能登半島の地形をかたどった抱き枕「のとハグ」を発売した。「『能登』を抱きしめることで被災地に思いを寄せてほしい」という願いが込められており、売り上げの一部は復興支援として和倉温泉観光協会に寄付される。抱き枕は縦７８センチ、横７３センチで、石川県宝達志水町以北の能登地域がモチーフとなっている。外側の生地には、吸湿性や消臭効果に優れた能登産の珪藻土（け