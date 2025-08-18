全日本学童野球大会マクドナルド・トーナメント決勝…関西対決を制し4年ぶり頂点47都道府県を代表する53の学童野球チームが頂点を争う“小学生の甲子園”「高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」は18日、HARD OFF ECOスタジアム新潟で決勝が行われ、長曽根ストロングス（大阪）が伊勢田ファイターズ（京都）に8-4で勝利し、2021年以来、8度目の優勝を決めた。同大会の最多優勝回数を誇る強豪