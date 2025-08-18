Ｊ１町田は１８日、東京・町田市内で次戦のＧ大阪戦（２０日・Ｇスタ）へ向けて非公開で調整した。１６日のＣ大阪戦（３〇０）でクラブ新記録のリーグ戦７連勝を達成。公式戦も１０連勝となり、順位も首位と勝ち点差２の４位にまで上げてきた。首位も間近に迫る中、黒田剛監督は「けが人なく、累積なく行くのはありえないし、むしろこれからが本当の勝負」と強調。「この生き残り戦線の中で、最後は力尽きるのがどこか。どこが強