主人公・苗さんは夫・カッちゃんと2人暮らしのアラフィフ。ある日、腰に痛みを感じ、病院を受診することに。するとそこで、「ステージ4の卵巣がん」と診断。さらに、十二指腸がんも見つかり、「手術はできない」と宣告されます。失意の中、苗さんの兄が家族旅行を計画してくれます…。著者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品『卵巣がんと私』をダイジェスト版でごらんください