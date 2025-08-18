¥­¥ã¥ó¥×»²²Ã¼Ô¤Ë¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ëNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡á18Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥ÊÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹âÀ¸¤é¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥×¤¬18Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£È¬Â¼¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ë¡ÖÀäÂÐËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì»þ´Ö°ì»þ´ÖÁ´Éô¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥ì¡¼¥«¡¼¥º¸µ¥³¡¼¥Á¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë»ØÆ³¡£19Æü¤Ë¤â¥­¥ã