「ホームシックになることって、ありませんか？」そのような問い掛けから始まった、とあるママの投稿です。家事や子育てに追われるママたちは「お母さん」をどのように思っているのでしょうか。『実家を出て早20年。旦那とはそれなりに仲よくて子どもが2人。実家には年1で帰っている。連絡もたまにしている。でもいまだにお母さんに会いたくなる。毎日ではないけれど、夜にリビングで1人になると、ふっと気が抜けたように寂しくな