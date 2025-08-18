テロなどの国内外の情報を収集・分析するプロ、公安調査官の仕事を体験するイベントが開かれ、参加した大学生らは、北朝鮮が飛翔体を発射した想定で、情報分析にあたりました。公安調査庁で18日に開かれたイベントには、大学生ら16人が参加し、北朝鮮が発射した飛翔体の落下物から検出された架空の物質について、各国の動向などを調査するという想定で、公安調査官として情報の分析にあたりました。大学生らは、研究者役などの関係